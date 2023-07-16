На природных территориях Москвы насчитали около 300 соловьев

Участие в экологической акции принимали профессиональные орнитологи и горожане.

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В Москве завершилась ежегодная экологическая акция «Учет соловьев». Она проходила с 12 мая по 30 июня. По ее итогам была обновлена интерактивная карта мест обитания этих птиц.

В этом году на природных территориях столицы заметили около 300 соловьев — почти в два раза больше, чем в 2022-м. Участие в экологической акции принимали профессиональные орнитологи и горожане, которые прислали свои наблюдения и записи голосов пернатых.

Больше всего соловьиных концертов услышали в природном комплексе Зеленограда — 87. В природно-историческом парке «Измайлово» были замечены 46 пернатых певцов. Следующими по количеству соловьев стали природно-исторические парки «Кузьминки-Люблино» (45 особей) и «Битцевский лес» (22 птицы).

Обычно эти птицы селятся возле водоемов в густых зарослях сирени или ивы. За неприхотливость орнитологи называют соловья птицей-урбофилом (любителем города).