Москвичей предупредили о новом похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 19 июля в Москве прогнозируется ухудшение погоды. Об этом сообщает ТАСС.
«В ближайшие дни будет настоящее лето — много солнца, до 25-27 градусов, без ветра», — сообщил он.
По его словам, среду, 19 июля, в столице будет ветер до 17 метров в секунду, облачно, 19-20 градусов, пройдут дожди.
Он добавил, что из-за ветра и дождя температура будет ощущаться еще ниже.
До этого Вильфанд заявлял, что москвичи столкнулись с очень редким похолоданием, которое бывает раз в 30–40 лет в июле. Он добавил, что в текущий момент Москва находится в тыловой части циклона, в которой происходит мощный перенос холодного полярного воздуха, что является первым фактором, обуславливающий сильное похолодание. Вторым являются плотные облака, которые поглощают, рассеивают и отражают солнечную энергию, которая доходит в ослабленном виде.