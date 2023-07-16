Москвичей предупредили о новом похолодании

До этого Вильфанд заявлял, что москвичи столкнулись с очень редким похолоданием, которое бывает раз в 30–40 лет в июле. Он добавил, что в текущий момент Москва находится в тыловой части циклона, в которой происходит мощный перенос холодного полярного воздуха, что является первым фактором, обуславливающий сильное похолодание. Вторым являются плотные облака, которые поглощают, рассеивают и отражают солнечную энергию, которая доходит в ослабленном виде.