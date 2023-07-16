Монолитные работы начались в двух корпусах ЖК Soul на севере Москвы

«В рамках первой очереди строятся два дома общей площадью почти 45,4 тыс. кв. м. Первый корпус будет состоять из двух секций переменной этажности - от 20 до 21 этажа, высота второго составит 20 этажей. Дома будут рассчитаны на 427 квартир общей жилой площадью порядка 25 тыс. кв. м. На общем подземном этаже разместится паркинг на 112 машиномест и внеквартирные кладовые. На первых этажах корпусов появятся коммерческие помещения, в которых планируется открыть кафе, магазины и предприятия бытовых услуг, а также встроенный детский сад на 100 мест», - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.