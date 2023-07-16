Монолитные работы начались в двух корпусах ЖК Soul на севере Москвы
Застройщик приступил к монолитным работам в новом городском квартале Soul на ул. Часовая, д. 28, на территории бывшего завода радиоэлектроники «Радий». Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства
«В рамках первой очереди строятся два дома общей площадью почти 45,4 тыс. кв. м. Первый корпус будет состоять из двух секций переменной этажности - от 20 до 21 этажа, высота второго составит 20 этажей. Дома будут рассчитаны на 427 квартир общей жилой площадью порядка 25 тыс. кв. м. На общем подземном этаже разместится паркинг на 112 машиномест и внеквартирные кладовые. На первых этажах корпусов появятся коммерческие помещения, в которых планируется открыть кафе, магазины и предприятия бытовых услуг, а также встроенный детский сад на 100 мест», - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.
Отмечается, что весь жилой комплекс Soul будет занимать участок площадью 9,4 га. Здесь разместят 10 корпусов и среднеэтажные дома высотой от шести до девяти этажей. Инвестор также проведет реставрацию объекта культурного наследия - изофабрики, построенной в 1933-1934 годах по проекту архитектора Георгия Гольца в духе итальянского Ренессанса площадью 4,5 тыс. кв. м. В историческом здании появится школа искусств, изомастерские, общее пространство, позволяющее объединять различные области естественных и технических наук в единую систему и получать знания через решение творческих задач.
«Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно отмечал, что все объекты культурного наследия должны быть не просто сохранены, но и по возможности максимально интегрированы в инфраструктуру строящихся жилых комплексов. В данном случае инвестор не просто отреставрирует здание изофабрики, но и в последующем интегрирует его в новый квартал, сохранив творческую направленность. В здании планируют разместить школу искусств, изомастерские для взрослых и семейной аудитории, детский клуб, студии разных направленностей и так далее», - подчеркнула Анастасия Пятова.