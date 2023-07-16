В столице заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта

Ремонт дорожного полотна проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.

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Специалисты комплекса городского хозяйства с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе на Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле», — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, в общей сложности уложили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, что составляет свыше 50 процентов от запланированного объема в размере 23 миллионов «квадратов».

Одна из задач — убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры. Она может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

По словам Петра Бирюкова, ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия более чем на 500 объектах улично-дорожной сети, в том числе на Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Вернадского, улице Академика Анохина и Новочеркасском бульваре. Ремонт проводится с применением современных технологий, используются асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон эти предприятия выпускают более двух миллионов тонн смеси.

Все работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Ремонт дорожного полотна проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.