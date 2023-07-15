Собянин рассказал, как в Москве сохраняют старинные усадьбы

За последние 12 лет власти Москвы отреставрировали более 60 усадеб — объектов культурного наследия. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Это как крупные ансамбли с прилегающими зелеными территориями — Остафьево и Старо-Никольское, так и небольшие городские здания — усадьба Андрея Сытина. Сейчас в работе, в том числе в стадии проектирования, еще 74 объекта, — рассказал глава города.

По словам столичного мэра, сейчас идут работы над усадьбами Виноградово, Бергов, Покровское-Стрешнево, Кусково и усадьбой Баташева. После восстановления особняки включают в различные туристические маршруты, также в них проводят лекции, фестивали, мастер-классы и другие мероприятия, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» помогает сохранять столичные исторические здания. Благодаря программе инвесторы могут арендовать аварийный памятник архитектуры на 49 лет.