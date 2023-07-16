Москвичи теперь могут подавать иски в суд онлайн через сайт "Госуслуги"

Жители столицы с этой пятницы получили возможность подавать исковые заявления и другие документы в столичные районные суды и Мосгорсуд в электронном виде и через личный кабинет в Госуслугах и через МФЦ. По сути, гражданам в большинстве случаев не нужно больше обращаться в юридические фирмы и к адвокатам, оплачивая их услуги по составлению типовых судебных исков. С новым сервисом любой пенсионер может стать "сам себе юристом".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, для использования нового цифрового сервиса необходимо иметь подтвержденную учетную запись в сервисе "Мои документы".

Видео дня

Кроме подачи исков в суд, в своем личном кабинете теперь можно получить в электронном виде и аудиозапись судебных заседаний, а также материалы электронных дел и электронные исполнительные листы приставов.

"Интерактивный помощник" помогает гражданам составить иск

Непосредственно в приложении "Мои документы" появилось несколько новых цифровых судебных сервисов. Среди них - "Интерактивный помощник" - подсистема, которая позволяет гражданам, не имеющим юридических познаний, составить иск по наиболее востребованным, социально значимым жизненным ситуациям и направить его в электронном виде в суд. "Модуль определения подсудности" поможет определить подсудность иска. А "Калькулятор пошлин" сделает автоматический расчет государственной пошлины.

Для доступа к судебным сервисам необходимо авторизоваться через портала Госуслуг и далее перейти по ссылке https://mos-gorsud.ru/lk.

Тем, кто пока не очень владеет интернетом, могут обратиться в любой из 130 столичных МФЦ и получить от сотрудников консультации по вопросам работы дополнительных сервисов, а также получить помощь в авторизации и навигации на сайте gosuslugi.ru.