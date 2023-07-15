Собянин: Более 60 исторических усадеб отреставрировали в Москве за 12 лет
В столице за последние 12 лет отреставрировали более 60 исторических усадеб. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Москва - лидер среди европейских столиц по количеству исторических усадеб. За последние 12 лет мы отреставрировали свыше 60 усадеб - объектов культурного наследия. Это как крупные ансамбли с прилегающими зелеными территориями - Остафьево и Старо-Никольское, так и небольшие городские здания - усадьба Андрея Сытина», - написал Сергей Собянин.
По его словам, в настоящее время в работе, в том числе в стадии проектирования, находится еще 74 объекта. Среди них - усадьба «Виноградово», Бергов, «Покровское-Стрешнево», «Кусково» и усадьба Баташева. После восстановления особняки включают в различные туристические маршруты, в них проводят лекции, фестивали, мастер-классы и другие мероприятия.