Собянин: Более 60 исторических усадеб отреставрировали в Москве за 12 лет

В столице за последние 12 лет отреставрировали более 60 исторических усадеб. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва - лидер среди европейских столиц по количеству исторических усадеб. За последние 12 лет мы отреставрировали свыше 60 усадеб - объектов культурного наследия. Это как крупные ансамбли с прилегающими зелеными территориями - Остафьево и Старо-Никольское, так и небольшие городские здания - усадьба Андрея Сытина», - написал Сергей Собянин.