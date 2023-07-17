В центре Москвы пресекли возведение самостроев

"Госинспекция по недвижимости на начальном этапе пресекла незаконную реконструкцию строений в центре столицы. <…> Специалисты инспекции на земельном участке по адресу: улица Малая Почтовая, владение 8/14, строения 1-4 выявили незаконные строительные работы по возведению пристроек и надстройки. Земля была предоставлена в аренду для эксплуатации зданий под административно-производственные цели и использования территории под благоустройство", - сообщили в пресс-службе.