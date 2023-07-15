Дни городского хозяйства пройдут в рамках Московского урбанфорума
Московский урбанистический форум пройдет в столице в 12-й раз. На площадках форума выступят популярные артисты, состоятся лекции экспертов об искусстве, моде и разнообразных городских проектах.
Мероприятие будет проходить с 1 августа по 10 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж», Гостином Дворе и в парке «Зарядье».
Кроме того, весьма насыщенная программа будет представлена в «Лужниках». Специалисты столичных ведомств расскажут гостям олимпийского комплекса о работе коммунальных служб, устройстве инженерных сетей, электростанций, станций водоподготовки, очистных сооружений.
Также эксперты познакомят посетителей с различными процессами, без которых невозможна надежная работа современного мегаполиса.
В День пожарного и спасателя сотрудники экстренных служб продемонстрируют свои действия при ликвидации дорожно-транспортных происшествий и эвакуации пострадавших.
Гости также увидят вальс пожарных автолестниц - водители машин покажут мастерство управления подъемными механизмами под живую музыку в исполнении оркестра. Кроме того, все желающие смогут потренироваться в развертывании пожарных рукавов.
В День электричества специалисты ПАО «Россети Московский регион» проведут мастер-класс для детей и подростков. Под их руководством школьники познакомятся с электростатикой и электрохимией, проведут опыты с электричеством и примут участие в энергетической викторине.
Сотрудники ГУП «Экотехпром» в популярной форме расскажут об основах сортировки мусора, о применении вторсырья в легкой и тяжелой промышленности. Их лекции пройдут в День знаний.
Для ребят младшего школьного возраста специалисты АО «Мослифт» проведут лекцию о лифтовом хозяйстве. В частности, сотрудники компании объяснят принципы работы лифта и правила безопасности при его использовании.
Обширную программу для гостей форума подготовило АО «Мосгаз». Посетителей ждет мастер-класс лучших сварщиков - победителей и призеров конкурса «Московские мастера» и мирового первенства по сварке в Китае. Мероприятия компании пройдут в День работников нефтяной и газовой промышленности.
Мастера расскажут о новых технологиях сварочного производства и продемонстрируют свое мастерство. Кроме того, дети и подростки смогут примерить маску-хамелеон — незаменимого помощника каждого сварщика, а взрослые попробуют сварить свой первый стык.