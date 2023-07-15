Тематический поезд о культуре и стиле стран БРИКС запустили на Сокольнической линии

— В каждом вагоне поезда можно будет узнать о высокой и повседневной моде, показах знаменитых дизайнеров, а также о культуре Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и России. Московский метрополитен развивается и как культурная площадка, поэтому мы рады запускать новые тематические составы, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».