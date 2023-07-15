Тематический поезд о культуре и стиле стран БРИКС запустили на Сокольнической линии
По Сокольнической линии метро начал ходить новый тематический поезд. Его посвятили культуре и стильным тенденциям стран — участниц БРИКС: Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и России. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Тематические составы будут курсировать по Сокольнической линии в течение полугода. В вагонах пользователи столичного метро смогут узнать о главных модных событиях стран БРИКС и культурном сотрудничестве.
— В каждом вагоне поезда можно будет узнать о высокой и повседневной моде, показах знаменитых дизайнеров, а также о культуре Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и России. Московский метрополитен развивается и как культурная площадка, поэтому мы рады запускать новые тематические составы, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Посвященный 100-летию московского спорта поезд начал курсировать на Сокольнической линии столичного метро. Каждый вагон оформлен в едином стиле и посвящен спортсменам, командам, а также важным историческим спортивным событиям города.