На Профсоюзной улице заменили дорожное покрытие

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальт на Профсоюзной улице на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юго-запада столицы — Профсоюзной улице. В общей сложности отремонтировали около 300 тысяч квадратных метров асфальта», — рассказал Петр Бирюков.

Последний раз дорожное покрытие здесь меняли в 2017 году. За это время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения, добавил Петр Бирюков.

Работы проводили преимущественно ночью с частичным перекрытием движения. Дорожную разметку нанесут в ближайшее время.