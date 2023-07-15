Сергунина рассказала о московском библиотечном проекте «Электронекрасовка»

Московскому проекту «Электронекрасовка» исполнилось пять лет. Он реализуется совместно с центральной универсальной научной библиотекой имени Н. А. Некрасова. Ежедневно специалисты оцифровывают материалы из фонда читальни и добавляют их на сайт. Об этом в субботу, 15 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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По ее словам, на сегодняшний день на сервис загружено свыше 95 тысяч различных изданий, а именно книги российских и зарубежных авторов, газеты, журналы, плакаты и фотографии разных времен.

С помощью удобной навигации в онлайн-библиотеке можно найти интересующий материал по категории, автору, тематике, типу издания и языку.

— С начала года с обширной коллекцией проекта познакомились больше 368 тысяч человек. Пользователям доступны не только книги из коллекции библиотеки, но и те экземпляры, которые горожане передали учреждению, — отметила Сергунина.

Для юных посетителей сайта «Электронекрасовка» создана отдельная рубрика — «Детская комната», где можно полистать «Азбуку» Александра Бенуа и комиксы 1920-х годов.