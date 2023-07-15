Теплую и дождливую погоду спрогнозировали в Москве с 15 по 19 июля

Синоптики спрогнозировали в Москве с 15 по 19 июля переменную облачность с кратковременными дождями.

Температура в столице при этом будет комфортной: в субботу днем воздух прогреется до 19-21 градуса тепла, а в воскресенье — до 23-25 градусов.

В понедельник, 17 июля, столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Такая же погода ожидается и во вторник.

В среду, 19 июля, воздух может прогреться до 24 градусов. Как и в предыдущие дни, местами могут пройти кратковременные осадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве в четверг, 13 июля, выпала четверть месячной нормы осадков. Прирост осадков составил 21 миллиметр.

Также четверг, 13 июля, стал самым холодным днем месяца: температура воздуха в столице составила 16 градусов тепла. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в городах Крайнего Севера погода была теплее в сравнении с Москвой.