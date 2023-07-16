Тематические "Тройки" в честь Дня российской почты появились в Москве

Новые тематические карты "Тройка" в честь Дня российской почты поступили в продажу в Москве . Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Тематические карты можно купить в кассах по продаже проездных билетов на Кольцевой линии. Тираж ограничен", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по случаю 100-летию Театра Моссовета в Москве выпустили карты "Тройка" с новым тематическим дизайном. Это учреждение является одним из старейших в городе. Приобрести карту можно в кассах по продаже проездных билетов на Кольцевой линии.