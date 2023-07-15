Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры на западе столицы

За последние годы в Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково реализовали крупные проекты для повышения качества жизни почти 280 тысяч москвичей, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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«В этом году продлим желтый радиус до Внуково, что сделает город ближе для жителей этого района и миллионов пассажиров одного из крупнейших аэропортов страны», — отметил Сергей Собянин.

В 2011 году принято решение о строительстве Солнцевского радиуса, и спустя семь лет метро пришло в районы Солнцево и Ново-Переделкино. В составе 15-километрового участка от «Раменок» до «Рассказовки» открылось семь станций, в том числе «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе» и «Новопеределкино».

После открытия станции метро «Аэропорт Внуково» время в пути сократится в полтора раза: до станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии метро можно будет доехать за 23 минуты вместо 37, а до делового центра «Москва-Сити» — за 40 минут вместо 60.

Также на западе столицы реализовали несколько важных проектов в сфере дорожного строительства. ранспортное обслуживание районов улучшили благодаря реконструкции развязок на МКАД с Боровским и Киевским шоссе. Также построили магистраль между Боровским и Киевским шоссе — это один из участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В 2023 году у Боровского шоссе появится дублер. Новая дорога протянется от участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и примкнет к трассе Московский — Рассказовка.

Также благоустроена Аллея Славы во Внуково, Аллея любви в Солнцево и сквер с эстрадной площадкой и перголой в Ново-Переделкино.