Музей Победы проведет бесплатные мастер-классы и турнир по шахаматам

В преддверии Международного дня шахмат Музей Победы проведет 15 июля любительский турнир по блицу и мастер-классы. Все бесплатные мероприятия пройдут в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

© Пресс-служба Музея Победы

— Каждый желающий любого уровня подготовки может попробовать свои силы в турнире. Для тех, кто желает научиться интеллектуальной игре или улучшить свои шахматные навыки, состоится бесплатное обучение, — рассказали в музее.

Все мероприятия проведут тренеры Русской шахматной школы, которая с 2011 года обучила более 25 000 человек. Среди учеников школы — чемпионы мира, Европы и России.

Музей Победы с начала текущего года посетили более 20 иностранных делегаций. Так, за последние шесть месяцев в музее побывали гости из Китая, Сербии, Армении, Конго, Вьетнама, Ирана и других стран.