В Москве начался прием заявок на премию «Вызов»

В Москве начался прием заявок на участие в новой ежегодной национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, премия "Вызов" призвана поддержать ученых и инженеров столицы и поощрить авторов ярких инновационных проектов. Он подчеркнул, что московские разработки пользуются популярностью во всех сферах: от ЖКХ до промышленности.

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"Москва – главный центр развития научной и инженерной мысли в стране. Из почти четырех тысяч производств города каждое третье в настоящий момент является высокотехнологичным. На них трудятся свыше 720 тысяч человек, среди которых тысячи талантливых изобретателей", – заявил Ефимов.

Прием заявок на премию продлится до 14 сентября. Отборочный этап пройдет с 15 сентября по 15 октября. С 16 октября по 18 декабря сформируют шорт-лист и определят победителей. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 19 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж".

Среди дисциплин премии – "Физика", "Науки о жизни", "Науки о материалах", "Математика и компьютерные науки". При этом учитываются работы за последние 10 лет. Также отмечается, что горизонт практического внедрения проектов участников премии должен составлять от трех до 10 лет.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, многие московские предприятия имеют собственные R&D-подразделения, где ведут прорывные разработки в различных сферах.

Овчинский привел в пример компании, работающие на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Они проводят исследования и ищут варианты практического применения своих прорывных идей в таких областях, как фармацевтика и производство медицинской техники, микроэлектроника и фотоника, электромобили, нанотехнологии и современные материалы, энергоэффективные технологии, ИТ, добавил глава департамента.

Премию "Вызов" учредил одноименный фонд развития научно-культурных связей в честь Десятилетия науки и технологий. Задача фонда – сделать научную деятельность почетной и престижной, создать идеологию, в которой наивысшую ценность для общества имеют наука и технологии.

Ранее Ефимов заявлял о работе около 4 тысяч промышленных площадок на территории Москвы. Он добавил, что за последнее время в городе были открыты около 500 малых и более 30 крупных производств.