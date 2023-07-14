Фестиваль новой прозы "БеспринцЫпные чтения" пройдет в Москве 15–16 июля

Первый открытый общероссийский литературно-театральный фестиваль новой прозы "БеспринцЫпные чтения" пройдет в саду "Эрмитаж" 15–16 июля.

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"БеспринцЫпные чтения" – это прежде всего возможность для новых авторов представить свои произведения. Единственные ограничения на участие в проекте – формат и объем текстов (не более 5 000 знаков). Это может быть как законченный рассказ, так и его отрывок.

В экспертный совет по выбору произведений вошли резиденты проекта и эксперты из издательств, которые по итогам фестиваля выпускают сборник рассказов.

В течение двух дней зрителей ждут яркие выступления, встречи с писателями, чтения для всей семьи, на которые можно прийти с самыми юными зрителями (возрастное ограничение – 0+), мастер-классы, подарки и, конечно, два масштабных вечерних гала-концерта (16+).

Также 16 июля с 16:00 до 18:00 пройдет круглый стол с участием писателей, актеров, сценаристов и медиаэкспертов. В рамках разговора можно будет услышать экспертные мнения по поводу новой прозы, ее развития и популяризации, а также о развитии отечественного кинематографа. Все желающие смогут задать интересующие вопросы и поучаствовать в обсуждении темы. Вход на мероприятие свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Детям до 6 лет на семейные чтения билет не нужен, вход бесплатный (при условии, если они будут находиться на коленях у родителей).