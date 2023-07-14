Мастер-классы по собиранию букетов проведут в Домодедове

«В цветочной оранжерее можно приобрести флорариумы с бонсаями, суккулентами и цветочные композиции, состоящие из сухоцветов и искусственных цветов. Помимо этого, для любителей самостоятельно собирать букеты в оранжерее проводят мастер-классы», — говорится в сообщении.