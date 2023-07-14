Мастер-классы по собиранию букетов проведут в Домодедове

В парке «Елочки» в городском округе Домодедово открылась цветочная оранжерея, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«В цветочной оранжерее можно приобрести флорариумы с бонсаями, суккулентами и цветочные композиции, состоящие из сухоцветов и искусственных цветов. Помимо этого, для любителей самостоятельно собирать букеты в оранжерее проводят мастер-классы», — говорится в сообщении.
Территория парка «Елочки» составляет 27 га, он разделен на зоны аттракционов, площадь для массовых мероприятий, зоны кафе и отдыха. На его территории располагается Храм Петра и Февронии, аллея молодоженов, досуговый центр, танцевально-концертный зал.
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