Москвичам назвали сроки возвращения летней погоды

Руководитель "Метео" Шувалов: в воскресенье жители Москвы смогут отдохнуть от аномалий и вернуться в нормальное лето
В воскресенье, 16 июля, в Москву вернется тепло после нескольких дней похолодания до +14-16°C и дождей, рассказал НСН руководитель центра "Метео" Александр Шувалов.
"Мы отдохнем от аномалий и вернемся в нормальное лето, но возвращение состоится только в воскресенье, потому что и сегодня пасмурный день, температура будет не выше 18°C, и завтра "шальная" фронтальная зона и небольшой дождь может быть примерно с такой же температурой. А вот в воскресенье все циклоны уйдут на восток и температура повысится до 22-24°C. В понедельник будет уже плюс 26-27°C, то есть мы возвращаемся в лето, хватит катаклизмов", - сказал Шувалов.
Он также уточнил, что на следующей неделе москвичей ждет температура воздуха в районе 20°C тепла.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что воздух в воскресенье прогреется до 26°C тепла, а в начале следующей недели - может прогреться до 29°C тепла. Однако это не значит, что такая погода сохранится, предупредил Вильфанд. По его словам, есть вероятность, что к середине недели будет очередное понижение температуры.