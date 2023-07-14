Москвичам назвали сроки возвращения летней погоды

"Мы отдохнем от аномалий и вернемся в нормальное лето, но возвращение состоится только в воскресенье, потому что и сегодня пасмурный день, температура будет не выше 18°C, и завтра "шальная" фронтальная зона и небольшой дождь может быть примерно с такой же температурой. А вот в воскресенье все циклоны уйдут на восток и температура повысится до 22-24°C. В понедельник будет уже плюс 26-27°C, то есть мы возвращаемся в лето, хватит катаклизмов", - сказал Шувалов.