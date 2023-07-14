Во время Московского урбанистического форума в Гостином дворе откроется музей вредных привычек

В Гостином дворе с 1 августа по 10 сентября 2023 года в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) откроется музей вредных привычек. Об этом сообщается на сайте МУФ.

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В одном из залов музея будут представлены арт-объекты, демонстрирующие, как стресс и вредные привычки влияют на здоровье человека. В музее покажут пять основных негативных триггеров, способных спровоцировать различные болезни – это алкоголь, курение, неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни.

Второй зал будет представлять собой иммерсивное пространство, в котором посетители окажутся в организме человека с вредными привычками. Гости зала узнают историю этого человека и увидят, что происходит с его внутренними органами.

Также на площадке МУФ откроется симуляционный центр, где можно будет попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи, увидеть современную операционную с хирургическим оборудованием, научиться делать уколы, ставить капельницы и проводить сердечно-легочную реанимацию.

Также для посетителей подготовили мультимедийное шоу-путешествие о Гиппократе, который попадает в наши дни и общается с искусственным интеллектом, иммерсивный спектакль о жизни человека с деменцией и встречу с долгожителями Москвы.