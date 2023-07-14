Гости Московского урбанфорума смогут посетить шесть тематических зон на выставке «Станция Манеж»

Гости Московского урбанистического форума, который пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября, смогут посетить шесть тематических зон на выставке «Станция Манеж». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, она пройдет с 16 августа по 10 сентября в рамках экспозиции «Год нового транспортного каркаса».

На первом этаже выставки посетители смогут увидеть интерактивные стенды, которые расскажут о развитии Московских центральных диаметров (МЦД), Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Неподалеку от них для гостей разместят зоны, посвященные постройке новых вокзалов и станций. Отдельный выставочный зал расскажет о наиболее масштабных проектах в области дорожного строительства.

Желающие также смогут примерить на себя роль машиниста и провести поезд по БКЛ. Кроме того, для мечтающих заняться строительством метро установят реалистичный макет тоннеля МЦД-5. Его изучение – это возможность узнать исчерпывающую информацию об уникальных инженерных решениях проекта.