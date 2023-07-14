Столичные службы восстановят ограду с башенками в парке «Покровское-Стрешнево»

В Москве восстанавливают ограду с башенками конца XIX века в парке «Покровское-Стрешнево». Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

— Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по сохранению краснокирпичной ограды с башенками в парке «Покровское-Стрешнево» на северо-западе столицы. Она является частью усадебного ансамбля, включает в себя парадный въезд, две наугольные башенки и двухъярусную западную башню, сохранившиеся с конца XIX века, — сказал он.

В ходе работ сотрудники ведомства приведут в порядок кровлю, восстановят окна и двери. Планируется, что работы завершатся в 2023 году, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 3 июля, осмотрел ход реставрации исторических зданий Дворца пионеров на Воробьевых горах. По его словам, надолго закрыть корпус на реставрацию на продолжительное время было бы тяжело, так как он востребован москвичами.