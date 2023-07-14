Гости Московского урбанфорума смогут посетить шесть тематических зон на выставке «Станция Манеж»

Москвичи смогут посетить шесть тематических зон на выставке «Станция Манеж». Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

— Она пройдет с 16 августа по 10 сентября в рамках экспозиции «Год нового транспортного каркаса» на Московском урбанистическом форуме, — говорится в материале.

В Центральном выставочном зале «Манеж» будут ездить пять уменьшенных копий вагонов метро и Московских центральных диаметров. Также посетители смогут попробовать себя в качестве машиниста и самостоятельно провести поезд по Большой Кольцевой линии, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Гостином Дворе, который станет одной из площадок МУФ, откроется Музей вредных привычек. Он будет работать с 1 августа по 10 сентября с 09:00 до 22:00.