В Московском зоопарке рассказали об адаптации спасенной от контрабандистов носухи

"В октябре в Московский зоопарк поступило обращение от правоохранительных органов <...> о том, что необходимо принять на содержание животных, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. Они временно содержались в стесненных условиях, где персонал ухаживал за ними по мере сил и возможностей. В числе спасенных животных был самец носухи по имени Снифф. Сейчас ему пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером метр на метр. Он был весьма истощен и нервничал, что неудивительно", - говорится в сообщении.