В Гостином дворе откроется Музей вредных привычек

В Гостином Дворе, который станет одной из площадок Московского урбанистического форума, откроется Музей вредных привычек. Он будет работать с 1 августа по 10 сентября с 09:00 до 22:00.

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Экспозиция наглядно покажет, как воздействуют вредные привычки на организм человека при помощи арт-объектов и иммерсивного пространства. Посетителям предложат задуматься о том, как алкоголь, курение, неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни могут стать причинами различных заболеваний и навредить внутренним органам.

Помимо этого, для гостей откроют симуляционный центр. В нем все желающие смогут попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи, научиться делать уколы, проводить сердечно-легочную реанимацию, ставить капельницы, увидеть современную операционную и ознакомиться с процессом создания искусственных внутренних органов.

Также посетителям площадки в Гостином Дворе предложат познакомиться с долгожителями Москвы, узнать о секретах долгих лет жизни при помощи AR-технологий, увидеть попавшего в современную эпоху Гиппократа и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.