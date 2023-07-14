Москвичам рассказали, когда в город вернется лето

В воскресенье, 16 июля, в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 23–26 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в начале следующей недели ожидается температура до плюс 27–29 градусов, однако есть вероятность нового похолодания в середине недели.

«Москвичи смогут вздохнуть облегченно в воскресенье, так как вернется летняя погода. Температура будет близка к климатической норме. Днем воздух в Москве будет прогреваться до 23–25 градусов, по области — до 26 градусов. Местами небольшой дождь ожидается, но солнца будет уже гораздо больше», — сказал Вильфанд.

В начале следующей недели станет еще теплее: в понедельник, 17 июля, ожидается до плюс 24–29 градусов, во вторник — до плюс 24–27. Однако синоптик предупредил, что такая погода, вероятно, не сохранится и уже в среду наступит новое похолодание.