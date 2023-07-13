Прямиком из Поднебесной: на ВДНХ открылась Московская чайная выставка

13 июля на ВДНХ открылась Московская чайная выставка. Представители компаний из Китая познакомили жителей с разными сортами напитка.

© Анна Темнышова / Вечерняя Москва

На несколько дней 55-й павильон ВДНХ превратился в масштабную чайную церемонию. Кажется, будто ты ходишь не между стендами в Москве, а неспешно прогуливаешься по базару в какой-нибудь провинции Поднебесной. Представители чайных бутиков, не зная никакого языка, кроме своего родного, охотно угощают гостей. Стеллажи уставлены красивыми подарочными коробками с дорогим чаем разных сортов. А рядом лежат маленькие порционные пакетики на несколько заварок.

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И, конечно, каждый сорт можно предварительно попробовать. Представители компаний, кстати, угощают чаем в традиционной манере — перед ними стоят гайвань (чашка с крышкой, в которой заваривается чай. — «ВМ»), деревянная доска и пиалы.

— Сначала я кладу листья в эту чашку, потом заливаю горячей водой, — говорит менеджер одной из компаний Лин Цзяньлян. — Заваривается напиток несколько секунд, и потом его необходимо слить в пиалу.

Цзяньлян угощает всех гостей выставки красным чаем. По его словам, это сорт еще не продается в Москве, и они как раз находятся в поисках представителя, который поможет наладить логистические цепочки в Россию.

— Наша компания достаточно крупная в Китае, в провинции Фудзянь, — у нас есть свой завод и плантация для выращивания чайных кустов в горах, — говорит Цзяньлян. — Мы изготавливаем все сорта чая: зеленый, красный, белый и другие.

Китайцы очень хотят расширить поставки чая в столицу, и на помощь им приходят наши предприниматели. Поэтому менеджер по внешнеэкономической деятельности московской компании Екатерина Белова целенаправленно пришла на эту выставку, чтобы наладить деловые связи.

— Мы работаем напрямую с Китаем, — говорит Белова. — Основная наша специализация — продукты питания и упаковочные материалы.

Сейчас мы хотим развиваться больше в чайном направлении. Она заприметила уже 10 компаний для дальнейшего сотрудничества! Но среди наших соотечественников есть те, кто уже давно продвигает чайную культуру в России.

— Учредитель нашей компании сам родом из Китая и лично отбирает продукцию, — говорит представитель магазина китайского чая в Москве Дарья Анциферова. — Поэтому до нас доходит только качественный продукт.

По ее словам, они в основном ориентируются на подарочные наборы из посуды и чая.

— Я удивлена, что на такие мероприятия приходят много русских людей, которые заинтересованы в этом напитке, — говорит Дарья. — Им интересно узнавать про разные сорта чая, посуду и как ею пользоваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Цзян Ин, заместитель директора выставочного центра «Кооператив великого чайного пути», соорганизатор выставки на ВДНХ:

— Всего в выставке приняли участие более 50 компаний из Китая, которые специализируются на выращивании и производстве чая, а также посуде для церемоний. Также посетители примут участие в тематических лекциях и мастер-классах, смогут продегустировать разные сорта этого полезного напитка. История чая длится уже пять тысяч лет, и во все времена Китай поставлял его в разные страны.