Путин согласился, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира

"Разумеется, всегда есть за что критиковать действующую власть, в том числе и на региональном уровне. Всегда есть, потому что в таком огромном хозяйстве не может не быть упущений. Но в целом движение Москвы в направлении достижений максимальных результатов для жителей Москвы и для тех, кто приезжает сюда работать на постоянной основе, для гостей нашей столицы, ну, конечно, ну очевидным является, просто очевидным. В том числе это достигается, еще раз хочу подчеркнуть, с помощью использования современных технологий. Можно только порадоваться и пожелать того, чтобы вот в таком же ключе дальше Москва и развивалась под руководством мэра Москвы и его команды", - сказал Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".