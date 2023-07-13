Бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток» вышли на дежурство из-за сильного дождя

Бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток» вышли на дежурство из-за сильного дождя в ряде районов города. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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— В отдельных районах столицы идет сильный дождь. По прогнозам синоптиков, он продлится до конца дня, — говорится в сообщении.

О временных скоплениях воды можно сообщить специалистам по телефону. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Погода в выходные будет больше радовать москвичей и гостей столицы, чем сейчас. Однако небольшая вероятность дождей все равно сохранится. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «ВМ» о погоде в городе до конца недели. По словам специалиста, на этой неделе в столичном регионе ожидается существенное похолодание.