Дополнительный пассажирский поезд из Москвы в Крым запустят 30 июля. Продажа билетов будет открыта в четверг, 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

В первый рейс поезд отправится со станции Керчь-Южная Новый Парк 30 июля в 18:30, а прибудет на Киевский вокзал столицы через день в 7:47.

В первый рейс из Москвы поезд отправится 1 августа в 13:22. Прибытие в Керчь состоится через день в 9:37.

Железнодорожный транспорт будет курсировать на ежедневной основе — из Керчи до 31 августа, за исключением 4, 8 и 28-го числа. При этом доехать в Крым из Москвы можно будет до 2 сентября, кроме 2, 6 и 26 августа.

Также состав будет останавливаться по пути следования в таких крупных городах, как Тула, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону. В поезде будет курсировать восемь плацкартных и четыре купейных вагона, передает официальный Telegram-канал Минтранса РФ.