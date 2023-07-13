Музей Победы проведет красочный флешмоб в честь Дня рисования

Музей Победы в рамках программы «Парк Победы. Главный патриотический» проведет красочный флешмоб, приуроченный ко Дню рисования. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в четверг, 13 июля.

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— Рисунки должны соответствовать тематике парка, где воссоздана атмосфера 1940-х годов. Мы предлагаем изобразить историческую военную технику, праздничный салют Победы, георгиевскую ленту и другое, — рассказали в Музее Победы.

Поучаствовать во флешмобе можно будет на локации «Фронтовая агитбригада», расположенной недалеко от музея. Взрослые и дети смогут нарисовать патриотические рисунки мелом на асфальте. Мероприятие пройдет 16 июля, начало в 14:00.