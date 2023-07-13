Выполнено более половины работ по замене асфальта в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства с апреля 2023 года произвели замену свыше 13 миллионов квадратных метров асфальта. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах, — отметил представить мэрии.

Он также сообщил о завершении замены дорожного покрытия на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле. Всего мастера уложили более 13 миллионов квадратов асфальта, что превышает половину от общего запланированного объема работ.

По словам Бирюкова, одна из основных целей проводимых обновлений заключается в ликвидации колейности на дорогах, которая образовалась из-за интенсивного движения транспорта и перепадов температуры. Ремонт дорожного полотна проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.