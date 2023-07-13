Собянин: За неделю фестиваль «Вкусы России» посетили 1,2 миллиона человек

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в четверг, 13 июля, побывали на главной площадке фестиваля «Вкусы России», которая располагается на переходе от площади Революции к Манежной площади.

Мероприятие пользуется большой популярностью. Гости фестиваля могут попробовать деликатесы из разных уголков страны, посетить мастер-классы, спортивные состязания, выступления народных ансамблей, театральные постановки и кукольные спектакли.

— Мы с Дмитрием Николаевичем создали фестиваль, который проводим уже второй раз. Он действительно пользуется огромной популярностью. Практически из всех регионов страны — 70 регионов — более 300 разных брендов, — сказал Сергей Собянин.

Патрушев добавил, что люди с удовольствием приезжают на мероприятия акции. В этом году на 26 фестивальных площадках представлено свыше 330 продуктовых брендов из разных уголков России, передает официальный сайт мэра Москвы.