Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Вкусы России»

Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетили главную площадку фестиваля «Вкусы России» на переходе от площади Революции к Манежной площади.

«Мы с Дмитрием Николаевичем создали фестиваль, который проводим уже второй раз. Он действительно пользуется огромной популярностью. Практически из всех регионов страны — 70 регионов — более 300 разных брендов», — сказал Мэр Москвы.

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Комплексную программу продвижения региональных продуктовых брендов «Вкусы России» реализует Министерство сельского хозяйства по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее главная задача — показать богатство гастрономической культуры страны и поддержать региональных товаропроизводителей.

В рамках этой программы в Москве с 7 по 16 июля проходит гастрономический фестиваль «Вкусы России». В нем принимают участие более 70 регионов страны. На 26 фестивальных площадках представлено свыше 330 продуктовых брендов из разных уголков России.

«С вашей помощью все это проводится. И люди, насколько я понимаю и как подтверждают наши коллеги, с удовольствием приезжают. И, самое главное, не хотят уезжать», — уточнил Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

В дни фестиваля москвичей и гостей столицы приглашают в неповторимое гастрономическое путешествие по стране. Здесь можно попробовать пельмени и вареники, краснодарские стейки, калининградские окорока, бурятские буузы и мини-хушуры, дагестанские кебабы и курзе, адыгейские сыры, бургеры из воронежской говядины, рыбу и морепродукты.

Центр фестиваля «Вкусы России» — Манежная площадь. Здесь открыты павильоны «Камчатский край», где продаются олюторская сельдь, жимолость, папоротник, нерка, рыбная колбаса, иван-чай с сушеными ягодами, минеральная вода и другие товары, а также «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», где можно купить болотную ягоду, моченую морошку, живой шоколад, консервы, мармелад, хлеб, специи из мха и белые грибы. Пряниками, ореховой пастой, маслом и сырами торгуют в павильоне «Смоленская область», а ягоды, рыбу, строганину и сыры можно приобрести в павильоне «Республика Саха (Якутия)».

«Очень здорово, что есть возможность на фестивале представлять производителей, показывать, что Камчатка — это не только рыба и икра, которые тоже представлены, но и разнообразные вкусы», — отметила Олеся Ушакова, директор по связям с общественностью ООО «Алга».

«Будем надеяться, что вы не только на фестиваль, но и в повседневной жизни будете поставлять продукты, москвичи с удовольствием будут покупать. Спасибо большое», — сказал Сергей Собянин.

Павильон «Свердловская область» может похвастаться мармеладом, шоколадом, вареньем, джемами, конфетами, цукатами, сухофруктами и сырами. В павильоне «Республика Калмыкия» гостей ждут мясные консервы, вяленое мясо, дотур из баранины. Мед, жимолость, бруснику, минеральную воду и рыбу можно приобрести в павильоне «Хабаровский край». А гостей павильона «Краснодарский край» ждут черноморская барабулька, сыры, овощные и фруктовые консервы, зефир, конфеты и салями.

Познавательная и культурная программа

Гастрономический праздник сопровождается обширной познавательной и культурной программой. Гостей фестиваля ждут кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы, спортивные состязания, выступления фолк-коллективов и народных ансамблей. В программе также театральные постановки и кукольные спектакли по мотивам любимых сказок и литературных произведений российских прозаиков и поэтов.

В Куркине на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц гости фестиваля знакомятся с народными промыслами, в частности с искусством изготовления керамических изделий. Здесь можно слепить тарелку в традициях семикаракорской керамики и узнать секреты керамики кунгурской, а также расписать кружку или задекорировать тарелку в технике «ягодный оттиск».

На площади Славы в Кузьминках желающим помогут научиться плести из лозы кашпо для растений и корзину для ягод, а также сшить оригинальный пенал из экокожи, смастерить удобную ложку для меда и сделать коврик из нитей.

О том, какие блюда подавали на княжеских пирах в стародавние времена, расскажут на творческих занятиях в сквере у Гольяновского пруда. Кроме того, здесь научат делать княжеские, купеческие, боярские и воеводские застольные тарелки, блюдца, чаши и кубки из стекла, украшенные старинными узорами и символами.

Какими были этикетки продуктов питания в 60-80-е годы прошлого века, узнают гости фестивальных площадок в 16-м микрорайоне Зеленограда. Помимо этого, здесь можно нарисовать собственные этикетки в разных техниках.