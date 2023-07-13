Еще один дополнительный поезд между Москвой и Крымом запустят с 30 июля

С 30 июля «Гранд Сервис Экспресс» запустит еще один дополнительный поезд между Москвой и Крымом, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Гранд Сервис Экспресс» запускает еще один дополнительный поезд из Москвы в Крым. Он будет ходить до Керчи. Продажа билетов будет открыта сегодня», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в первый рейс поезд №483/484 отправится со станции «Керчь-Южная Новый Парк» 30 июля в 18:30, прибудет на Киевский вокзал Москвы через день в 7:47. В первый рейс с Киевского вокзала Москвы поезд отправится 1 августа в 13:22, прибытие в Керчь - через день в 9:37.