Еще один дополнительный поезд между Москвой и Крымом запустят с 30 июля
С 30 июля «Гранд Сервис Экспресс» запустит еще один дополнительный поезд между Москвой и Крымом, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Гранд Сервис Экспресс» запускает еще один дополнительный поезд из Москвы в Крым. Он будет ходить до Керчи. Продажа билетов будет открыта сегодня», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в первый рейс поезд №483/484 отправится со станции «Керчь-Южная Новый Парк» 30 июля в 18:30, прибудет на Киевский вокзал Москвы через день в 7:47. В первый рейс с Киевского вокзала Москвы поезд отправится 1 августа в 13:22, прибытие в Керчь - через день в 9:37.
Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно - из Керчи до 31 августа (кроме 4, 8 и 28 августа), из Москвы - до 2 сентября (кроме 2, 6 и 26 августа). Крупными городами по пути следования будут Тула, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону. В составе поезда будет восемь плацкартных и четыре купейных вагона (за исключением 31 июля - в эту дату поезд будет сформирован преимущественно из плацкартных вагонов).