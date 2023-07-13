На 84 улицах Москвы нанесут синюю дорожную разметку
Синюю дорожную разметку, означающую зону платной парковки, нанесут на 84 московских улицах. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.
"С 1 марта в ПДД появились новые цвета для дорожной разметки. Синяя прерывистая обозначает зону платной парковки. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, синюю дорожную разметку нанесут на 84 улицах. Так водители смогут без лишней путаницы найти нужное место, даже если знак парковки остался позади", - значится в сообщении.
Так, синяя разметка появится в округах: ЦАО - 54 адреса, ВАО - 25 адресов, ЮАО - Братеевская улица и Даниловский Вал; СВАО - улица Добролюбова и Звездный бульвар; САО - Бутырская улица.