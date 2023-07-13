На 84 улицах Москвы нанесут синюю дорожную разметку

"С 1 марта в ПДД появились новые цвета для дорожной разметки. Синяя прерывистая обозначает зону платной парковки. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, синюю дорожную разметку нанесут на 84 улицах. Так водители смогут без лишней путаницы найти нужное место, даже если знак парковки остался позади", - значится в сообщении.