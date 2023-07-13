Вездеход-амфибия, снегоболотоход и аэролодка: какую технику смогут увидеть посетители площадки Московского урбанфорума в «Лужниках»

С 1 августа по 10 сентября на Московском урбанистическом форуме-2023 (МУФ) в олимпийском комплексе «Лужники» представят 90 единиц коммунальной и спасательной техники, включая вездеход-амфибию и снегоболотоход. Об этом сообщается на сайте МУФ.

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На выставке спецтехники, которую проведут в рамках МУФ, также покажут машины для уборки городских улиц и укладки асфальта, аэролодку, пожарные аварийно-спасательные автомобили и ретроавтомобиль дорожных служб.

Заместитель мэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков рассказал, что гости выставки смогут больше узнать о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Посетители смогут детально изучить устройство и характеристики спецтехники, а также побывать внутри машин, заявили представители МУФ.

Среди экспонатов - 23 единицы техники пожарных и спасателей, включая телескопический подъемник ПТП-28 «Спайдер», который доставляет пожарных на высоту до 28 метров, и аэролодку «Север-650К», работающую на водоемах и болотах на скорости до 140 километров в час (почти в два раза больше, чем у других судов на воздушной подушке).

Еще один экспонат выставки будет представлен ПАО «Россети Московский регион» - это вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления. Он может перемещаться по бездорожью - болотам, песку, снегу, льду и камням. За счет герметичного алюминиевого кузова и специальных колес вездеход способен преодолевать водоемы и броды вплавь. Его главное назначение - инспекции воздушных линий электропередачи.

АО «Мосгаз» покажет снегоболотоход, также предназначенный для бездорожья. Его кузов выполнен из алюминиевых сплавов и утеплен, в кабине предусмотрено восемь посадочных мест.