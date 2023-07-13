Москвичи выберут лучшие идеи для спортивного летнего отдыха в столице
Участники проекта «Активный гражданин» продолжают выбирать лучшие места для летнего отдыха. Во втором голосовании серии пользователям предлагают определить самые подходящие пространства для занятий спортом на свежем воздухе.
Москвичи ответят на вопрос, где им больше всего нравится кататься на велосипеде. Среди вариантов — ВДНХ, Парк Горького, музей-заповедник «Коломенское», парк «Ходынское поле» и другие. Можно выбрать до трех любимых парков или общественных пространств, в том числе предложить свой вариант ответа.
Затем участникам предложат ответить на вопрос о том, в каком парке или общественном пространстве работают лучшие пункты проката спортивного инвентаря для взрослых и детей, где можно арендовать велосипеды, самокаты, сегвеи, лонгборды и квадроциклы. Среди вариантов ответа — спортивно-культурный кластер «Лужники», Воронцовский парк и парк Олимпийской Деревни.
Завершает голосование выбор парка с лучшей площадкой для активного отдыха. На лидерство претендуют центр технических видов спорта «Москва», троллейная трасса в парке Олимпийской Деревни, скейт-парк в Перовском парке и другие пространства.
Серия из пяти летних голосований началась в проекте «Активный гражданин» 11 июля. В ходе голосований москвичи составят рейтинг любимых мест для летнего отдыха: парков, набережных, пляжей, фонтанов, музеев, смотровых площадок, исторических зданий, пространств для спортивных занятий.
Самые активные пользователи могут присоединиться к акции «Лето в Москве» и стать ее победителями. Для этого необходимо принять участие во всех голосованиях в июле и августе и применить промокоды. Акция пройдет в три этапа. Победители первых двух получат сувениры с символикой проекта «Активный гражданин», третьего этапа — наборы подарочных книг о Москве.
Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают формат городских мероприятий и праздников. Москвичи приняли участие уже более чем в пяти тысячах голосований.
Сейчас пользователи могут поучаствовать в выборе новых культурно-досуговых мероприятий в рамках программы «Деловые москвичи: культура», проголосовать за лучшие места для отдыха с детьми и определить лучший реализованный проект в области строительства.