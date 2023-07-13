Москвичи выберут лучшие идеи для спортивного летнего отдыха в столице

Участники проекта «Активный гражданин» продолжают выбирать лучшие места для летнего отдыха. Во втором голосовании серии пользователям предлагают определить самые подходящие пространства для занятий спортом на свежем воздухе.

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Москвичи ответят на вопрос, где им больше всего нравится кататься на велосипеде. Среди вариантов — ВДНХ, Парк Горького, музей-заповедник «Коломенское», парк «Ходынское поле» и другие. Можно выбрать до трех любимых парков или общественных пространств, в том числе предложить свой вариант ответа.

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Затем участникам предложат ответить на вопрос о том, в каком парке или общественном пространстве работают лучшие пункты проката спортивного инвентаря для взрослых и детей, где можно арендовать велосипеды, самокаты, сегвеи, лонгборды и квадроциклы. Среди вариантов ответа — спортивно-культурный кластер «Лужники», Воронцовский парк и парк Олимпийской Деревни.

Завершает голосование выбор парка с лучшей площадкой для активного отдыха. На лидерство претендуют центр технических видов спорта «Москва», троллейная трасса в парке Олимпийской Деревни, скейт-парк в Перовском парке и другие пространства.

Серия из пяти летних голосований началась в проекте «Активный гражданин» 11 июля. В ходе голосований москвичи составят рейтинг любимых мест для летнего отдыха: парков, набережных, пляжей, фонтанов, музеев, смотровых площадок, исторических зданий, пространств для спортивных занятий.

Самые активные пользователи могут присоединиться к акции «Лето в Москве» и стать ее победителями. Для этого необходимо принять участие во всех голосованиях в июле и августе и применить промокоды. Акция пройдет в три этапа. Победители первых двух получат сувениры с символикой проекта «Активный гражданин», третьего этапа — наборы подарочных книг о Москве.