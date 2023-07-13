Птенец журавля-красавки вылупился в Московском зоопарке впервые с 2007 года

В Московском зоопарке впервые за долгое время появился на свет птенец журавля-красавки. В предыдущий раз такое случалось в 2007 году. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Родителями стали самец Саша из Новосибирска и самка Маша из Великого Устюга. Пара журавлей-красавок, которые моногамны и сохраняют семьи на всю жизнь, кормит и оберегает своего детеныша. Яйцо с малышом самка снесла 1 мая, а уже 31 мая он вылупился.

— Наши журавли-красавки — очень заботливые родители. Как только появилось яйцо, самец начал охранять территорию. Наши зоологи наладили контакт с птицами, журавли бегут к ним, когда сотрудники приходят с кормом, но сейчас ближе чем на один–два метра не подходят. И птенца не подпускают, — рассказали сотрудники Московского зоопарка.

Журавли-красавки являются самыми маленькими в семействе журавлей. Численность этого вида резко снизилась на протяжении XX века. В больших количествах популяция журавлей-красавок сохранилась в Калмыкии и некоторых районах Западного и Центрального Казахстана, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».