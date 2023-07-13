Москвичам рассказали о развитии городских трамваев

В столице за последний год почти на 20 процентов возросло количество трамваев, которые ежедневно выходят на городские улицы. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Мы скорректировали выпуск трамваев на маршрутах в разных районах города, что повысило стабильность их работы и позволило сократить интервалы движения. Московские трамваи становятся еще более эффективным и надежным видом наземного транспорта, мы видим большое будущее в их развитии, — отметил он.

Так, ежедневно на 35 городских маршрутов выходят 500 трамваев. Помимо этого, в столице почти на 95 процентов обновили трамвайный парк, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также Максим Ликсутов рассказал, что в центре Москвы автобусы и электробусы в часы пик стали ходить вдвое быстрее благодаря появлению новых выделенных полос.