Свыше двух тысяч квадратных метров самостроя снесли в столичном районе Строгино

— Земля предоставлена для эксплуатации производственно-технической базы и ряда других построек без права дальнейшей застройки. Арендатор незаконно возвел там 54 объекта общей площадью более двух тысяч квадратных метров, среди которых гаражи, ангары, бетоносмесительный узел и другие строения. Разрешительная документация на них не оформлялась, — рассказал Бобров.