Свыше двух тысяч квадратных метров самостроя снесли в столичном районе Строгино
Более 50 объектов самостроя снесли в промзоне в Северо-Западном административном округе (СЗАО). Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.
Нарушение земельного права выявили в районе Строгино по адресу проезд № 607, дом 5, корпус 4. Появление самостроя допустил арендатор.
— Земля предоставлена для эксплуатации производственно-технической базы и ряда других построек без права дальнейшей застройки. Арендатор незаконно возвел там 54 объекта общей площадью более двух тысяч квадратных метров, среди которых гаражи, ангары, бетоносмесительный узел и другие строения. Разрешительная документация на них не оформлялась, — рассказал Бобров.
Самострой снесли усилиями Госинспекции по недвижимости и арендатора.
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