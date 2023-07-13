Выставка спецтехники городских служб пройдет на площадке Московского урбанфорума в «Лужниках»

На площадке Московского урбанистического форума в Лужниках с 1 августа по 10 сентября пройдет выставка коммунальной и спасательной техники города. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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В экспозицию войдут 90 единиц техники: машины для уборки городских улиц и укладки асфальта, пожарные аварийно-спасательные автомобили, снегоболотоходы, ретроавтомобиль дорожных служб и аэролодка.

— Выставка коммунальной и спасательной техники в олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума позволит горожанам узнать больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы, изучить образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность, — рассказал Петр Бирюков.

В экспозицию также вошла передвижная экологическая лаборатория «Мосэкомониторинг», которую используют для обследования территорий города вдали от автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, передает сайт Московского урбанистического форума.