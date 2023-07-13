Москвичи поделились идеями по развитию Музея городского хозяйства

На платформе «Город идей» завершился проект, посвященный развитию Музея городского хозяйства Москвы. В период с 27 по 29 июня горожане делились идеями по развитию программы мероприятий и социальных сетей.

© Unsplash

В результате в план реализации вошло 40 предложений. Так, в Музее городского хозяйства Москвы проведут лекции о работе знаменитых ученых и изобретателей. Также запланирован детский конкурс стихотворений о работниках ЖКХ, а на страницах учреждения в социальных сетях появится новый раздел «Электронная библиотека городского хозяйства», передает официальный сайт мэра Москвы.

С января 2023 года столичные ведомства взяли в работу более 600 предложений, размещенных на платформе «Город идей». Так в Лианозовском парке появились столы для настольного тенниса и площадки для игры в волейбол. В свою очередь в детском технопарке «Наукоград» появился курс гончарного дела.