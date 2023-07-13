Москвичи пережили одну из самых холодных ночей июля

Ночь на четверг, 13 июля, которую пережили москвичи, стала одной из самых холодных для второго месяца лета. Об этом в своем Татьяна Позднякова.

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По слова синоптика, минимальная температура воздуха в столице составила 11,9 градуса.

«Эта ночь в столице вошла в число трех самых холодных для июля в целом», — уточнила Позднякова.

Предыдущий рекорд был установлен в Москве ночью 2 июля 2022 года, когда столбик термометра опустился до 10,3 градуса. При этом в Коломне ночью 13 июля воздух остыл до 8,8 градуса, а в Луховицах — до 9,9 градуса.