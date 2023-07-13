Международные соревнования по конному спорту пройдут на ВДНХ

На ВДНХ в Центре национальных конных традиций пройдут международные соревнования по тентпеггингу. Гостей с 21 по 23 июля ждут зрелищные состязания спортсменов из девяти стран: Сирии, Пакистана, Кувейта, Катара, Индии, Ирана, Казахстана, Белоруссии и России.

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Спортсменам предстоит продемонстрировать свои ловкость и меткость, владение спортивным оружием и умение быстро ездить. Все это будет исполняться в национальных костюмах.

В пятницу, 21 июля, пройдут жеребьевка и тренировка команд. В 17:00 стартуют первые проездки всадников из разных стран. На следующий день, 22 июля, гостям представят спортсменов в национальных костюмах.

Начало парада запланировано в 13:30. Также с 14:00 начнется разминка, а с 14:30 — первый этап соревнований. Всадникам на скорости предстоит сразить мишени различными видами оружия, в том числе пиками. Завершится второй день награждением спортсменов, которое начнется в 18:00.

В последний день соревнований гостям предложат оценить искусство владения саблей. Завершат состязания показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, передает официальный сайт мэра Москвы.