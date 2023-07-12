Жителей Подмосковья пригласили 15 июля на акцию «Ночь в парке»

«Подобное мероприятие проводится уже во второй раз. В прошлом году его участниками стали более 80 тыс. жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного: стилизованные локации, вечеринки, поэты и художники, музыкальные площадки и многое другое», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.