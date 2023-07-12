Жителей Подмосковья пригласили 15 июля на акцию «Ночь в парке»
В 50 парках Подмосковья 15 июля пройдет акция «Ночь в парке», гостей ждут пижамные вечеринки, музыкальные выступления, фотозоны, мастер-классы и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«Подобное мероприятие проводится уже во второй раз. В прошлом году его участниками стали более 80 тыс. жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного: стилизованные локации, вечеринки, поэты и художники, музыкальные площадки и многое другое», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что пижамная вечеринка пройдет в парке культуры и отдыха «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа, а гостей парка «Ривьера» Можайского городского округа ждут творческие посиделки у огня, ночной забег и хатха-йога.