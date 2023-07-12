Открытый летний кубок по теннису пройдет в Москве с 15 по 23 июля
В столице 15-23 июля состоится открытый летний кубок по теннису Summer Moscow Open 2023. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента спорта.
«C 15 по 23 июля в рамках празднования 100-летия московского спорта состоится международный теннисный турнир в мужском и женском, а также в одиночном и парном разрядах. Открытый летний кубок по теннису Summer Moscow Open 2023 организован при поддержке департамента спорта города Москвы и Федерации тенниса Москвы. Призовой фонд соревнований - 1,8 млн руб.», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на корты детской теннисной школы «Белокаменная» выйдут лучшие юниоры России и Белоруссии.