Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 14 по 16 июля

С 19:00 до 7:00 с 14 по 16 июля изменится движение поездов на Белорусском и Савеловском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом в среду, 12 июля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что часть поездов в обоих направлениях будет отменена. Кроме того, после 20:00 интервалы поездов будут увеличены до получаса, а с 22:00 — до одного часа (на Савеловском направлении).

Кроме того, часть поездов Савеловского направления проследует с отменой всех остановок. Также после 21:00 будут отменены некоторые рейсы аэроэкспрессов в Шереметьево.

В период с 14 по 16 июня последний поезд с Белорусского вокзала отправится в 0:42, а с Савеловского — в 0:36.

— В период «окон» будут проводить работы по развитию инфраструктуры станции Катуар. Для этого на станции будут поочередно закрывать главные пути. Работы проводятся в вечерние и ночные часы, когда пассажиропоток наименьший, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

В период с 17 июля до 4 августа по рабочим дням изменится расписание поездов на Ленинградском направлении железной дороги. Это связано с обновлением станции в Зеленограде и подготовкой путевой инфраструктуры для запуска МЦД-3.