Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 14 по 16 июля

Движение поездов на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится с 14 июля
С 19:00 до 7:00 с 14 по 16 июля изменится движение поездов на Белорусском и Савеловском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом в среду, 12 июля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что часть поездов в обоих направлениях будет отменена. Кроме того, после 20:00 интервалы поездов будут увеличены до получаса, а с 22:00 — до одного часа (на Савеловском направлении).
Кроме того, часть поездов Савеловского направления проследует с отменой всех остановок. Также после 21:00 будут отменены некоторые рейсы аэроэкспрессов в Шереметьево.
В период с 14 по 16 июня последний поезд с Белорусского вокзала отправится в 0:42, а с Савеловского — в 0:36.
— В период «окон» будут проводить работы по развитию инфраструктуры станции Катуар. Для этого на станции будут поочередно закрывать главные пути. Работы проводятся в вечерние и ночные часы, когда пассажиропоток наименьший, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
В период с 17 июля до 4 августа по рабочим дням изменится расписание поездов на Ленинградском направлении железной дороги. Это связано с обновлением станции в Зеленограде и подготовкой путевой инфраструктуры для запуска МЦД-3.
этом году в городе запустят движение поездов по новым центральным диаметрам — МЦД-3 и МЦД-4. Для этого в столице проложили соединительные ветки из Зеленограда в Раменское и из Апрелевки в Железнодорожный.