Более 20 зарубежных делегаций посетили Музей Победы за полгода
Музей Победы с начала текущего года посетили более 20 иностранных делегаций. Об этом в среду, 12 июля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе учреждения.
— Интерес к Музею Победы растет как у жителей нашей страны, так и гостей из других государств. Среди посетителей — не только туристы, но и сотрудники посольств и представители органов власти десятков иностранных держав, — говорится в сообщении.
Так, за последние шесть месяцев в музее побывали делегации из Китая, Сербии, Армении, Конго, Вьетнама, Ирана и других государств.
— Я бы хотел отметить очень красивое и необычное здание музея, я ничего подобного не видел. Ну и сама экспозиция меня впечатлила. Я понял, что это действительно Великая Победа, ради которой старались и советские солдаты, и пожилые люди, и женщины, и даже дети, я много нового узнал для себя, — заявил заммэра Тегерана Хамидрез Сареми.
На сегодняшний день в фондах Музея Победы хранится почти 6,5 тысячи фронтовых писем, рассказала главный хранитель учреждения Наталия Засковец. По ее словам, письма в дар музею передают родные и близкие героев Великой Отечественной войны как из Москвы, так и из других регионов страны.