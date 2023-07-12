Более 20 зарубежных делегаций посетили Музей Победы за полгода

— Я бы хотел отметить очень красивое и необычное здание музея, я ничего подобного не видел. Ну и сама экспозиция меня впечатлила. Я понял, что это действительно Великая Победа, ради которой старались и советские солдаты, и пожилые люди, и женщины, и даже дети, я много нового узнал для себя, — заявил заммэра Тегерана Хамидрез Сареми.